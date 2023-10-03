«Союзмультфильм» временно переименовали в «Союзму’ьтфи’ьм»
Студия «Союзмультфильм» решила поддержать детей с речевыми трудностями и временно отказалась от буквы «Л» в своём названии, сообщает ТАСС.
В течение шести дней - с 3 по 8 октября - буква будет отсутствовать на вывеске на здании киностудии на улице Академика Королёва в Москве, а также в официальных аккаунтах в социальных сетях.
Отмечается, что сменить название на «Союзму’ьтфи’ьм» студия решила после получения результатов зрительского исследования. Выяснилось, что многим детям сложно выговаривать название одного из популярных мультфильмов студии — «Лудлвилль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru