«Союзмультфильм» временно переименовали в «Союзму’ьтфи’ьм»

В течение шести дней - с 3 по 8 октября - буква будет отсутствовать на вывеске на здании киностудии на улице Академика Королёва в Москве, а также в официальных аккаунтах в социальных сетях.

Отмечается, что сменить название на «Союзму’ьтфи’ьм» студия решила после получения результатов зрительского исследования. Выяснилось, что многим детям сложно выговаривать название одного из популярных мультфильмов студии — «Лудлвилль».

Ранее компания-производитель игрушек Mattel представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».