Музей анимации открылся на киностудии «Союзмультфильм»

К 90‑летнему юбилею студии команда «Союзмультфильма» подготовила целую серию праздничных проектов. Как рассказала председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, новое пространство на базе студии — это современная интерактивная площадка: здесь анимация превращается в живой опыт. Посетители не просто наблюдают за процессом, а буквально погружаются в него и узнают, как рождается мультфильм.



Пространство продумано с учётом разных возрастных групп: основная часть экспозиции ориентирована на детей, а для взрослых подготовили специальный раздел. В нём собраны сведения об истории киностудии, эволюции анимационных технологий и любопытных деталях, связанных с созданием культовых мультфильмов.



Гости музея проходят своеобразный маршрут по «производственным цехам» анимации: узнают, как зарождаются идеи, как художники придумывают и прорисовывают персонажей, как складывается визуальный стиль историй. В финале маршрута становится понятно, как из разрозненных элементов постепенно формируется готовый мультфильм.

Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху». Сценаристом первого фильма выступает Олег Маловичко. Он также напишет сценарий и для полнометражного игрового фильма в жанре live action «Матроскин. Настоящая история», напоминает «Радиоточка НСН».

