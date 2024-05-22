«Союзмультфильм» отметит своё 88-летие кинопоказами и квестами по всей стране
«Союзмультфильм» подготовил специальную общероссийскую программу по случаю своего 88-летия. Киностудия отметит день своего основания показами и познавательными квестами в разных городах страны.
Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва обратила внимание на символичность цифры 88. В ней заключены два знака бесконечности, приводит пресс-служба слова главы киностудии. По словам Слащёвой, цифры символизируют бескрайнюю мультипликационную вселенную «Союзмультфильма».
«Союзмультфильм» основан 10 июня 1936 года. Первым мультфильмом киностудии стала чёрно-белая картина «В Африке жарко» по сценарию Сергея Михалкова. Именно этот мультфильм покажут 10 июня нынешнего года с участием работников киностудии разных лет.
По всей России в этот же день (понедельник) пройдёт акция «Смотри за 1 рубль». За эту символическую сумму можно будет посетить 45-минутные сеансы сборников мультфильмов в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино».
Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 10 июня стартует серия тематических квестов для всей семьи, которые можно будет пройти в девяти городах. Также в «Союзмультпарке» на ВДНХ с 1 июня в течении 88 дней будут организованы показы мультфильмов разных лет, включая редкие фестивальные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru