«Союзмультфильм» отметит своё 88-летие кинопоказами и квестами по всей стране

«Союзмультфильм» подготовил специальную общероссийскую программу по случаю своего 88-летия. Киностудия отметит день своего основания показами и познавательными квестами в разных городах страны.

Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва обратила внимание на символичность цифры 88. В ней заключены два знака бесконечности, приводит пресс-служба слова главы киностудии. По словам Слащёвой, цифры символизируют бескрайнюю мультипликационную вселенную «Союзмультфильма».

«Союзмультфильм» основан 10 июня 1936 года. Первым мультфильмом киностудии стала чёрно-белая картина «В Африке жарко» по сценарию Сергея Михалкова. Именно этот мультфильм покажут 10 июня нынешнего года с участием работников киностудии разных лет.