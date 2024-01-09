«Союзмультфильм» пожаловался в СК из-за прав на «Чебурашку» в США

На данный момент проводится проверка. Как пишет издание, это не первое на российском рынке разбирательство с участием данной американской компании. Ранее La Roubine пыталась доказать факты владения правами на персонажей анимационных фильмов студии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

Также в студии считают непролонгированным заключенное в 2005 году соглашение с японскими компаниями. Как заявляют представители «Союзмультфильм», финансовые условия договора с японской компанией по международным правам на Чебурашку не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования. В частности, в документе размыто формулируется способ использования цикла «Чебурашки» и персонажей мультфильма.

Ранее в соцсетях появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении «неустановленных лиц» из руководства киностудии «Союзмультфильм». По версии следствия, фигуранты в августе 2016 года заключили дополнительный договор с La Roubine, благодаря которому американская компания получила исключительные права на мультфильм «Чебурашка» и образ Чебурашки из мультфильма на территории Азии (Япония, Китай, Индонезия, Южная Корея).





