«Союзмультфильм» анонсировал выход нового анимационного сериала

«Союзмультфильм» объявил о выходе нового анимационного сериала. Об этом сообщила пресс-служба студии.

Он называется «Умка» и расскажет об уникальной культуре северных народов. Главный герой, друг медвежонка Умки, мальчик Тайкэ, вырос и стал шаманом. По сюжету он, сидя в своей яранге, рассказывает детям историю о своём детстве и молодости, о дружбе с медведем и другими животными Арктики.

«Союзмультфильм» выпустит два сериала для подростков

По данным пресс-службы, первые серии покажут 21 октября в онлайн-кинотеатре Окко, а 28 октября мультфильм появится в эфире телеканала «Карусель».

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», один из проектов, над которым работает студия – футуристическая комедия «Последний книжный магазин», которая расскажет историю о единственном оставшемся книжном магазине на Земле.

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