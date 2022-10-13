«Союзмультфильм» анонсировал выход нового анимационного сериала

«Союзмультфильм» объявил о выходе нового анимационного сериала. Об этом сообщила пресс-служба студии.

Он называется «Умка» и расскажет об уникальной культуре северных народов. Главный герой, друг медвежонка Умки, мальчик Тайкэ, вырос и стал шаманом. По сюжету он, сидя в своей яранге, рассказывает детям историю о своём детстве и молодости, о дружбе с медведем и другими животными Арктики.