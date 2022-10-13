«Союзмультфильм» анонсировал выход нового анимационного сериала
«Союзмультфильм» объявил о выходе нового анимационного сериала. Об этом сообщила пресс-служба студии.
Он называется «Умка» и расскажет об уникальной культуре северных народов. Главный герой, друг медвежонка Умки, мальчик Тайкэ, вырос и стал шаманом. По сюжету он, сидя в своей яранге, рассказывает детям историю о своём детстве и молодости, о дружбе с медведем и другими животными Арктики.
По данным пресс-службы, первые серии покажут 21 октября в онлайн-кинотеатре Окко, а 28 октября мультфильм появится в эфире телеканала «Карусель».
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», один из проектов, над которым работает студия – футуристическая комедия «Последний книжный магазин», которая расскажет историю о единственном оставшемся книжном магазине на Земле.
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