Состоялся релиз игры «Человек-паук 2» для PlayStation 5 с русской озвучкой

Главными героями игры являются сразу два «паука»: Питер Паркер и Майлз Моралес. Дуэт супергероев будет противостоять преступности Нью-Йорка.

В списке злодеев, с которыми предстоит сразиться Паркеру и Моралесу, значатся Крейвен-охотник, Ящер, Песочный человек, Мистерио и Веном. Стоит также отметить расширенную карту города, а также возможность летать при помощи паутинных крыльев.

Ранее в Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр заявили, что за первые шесть месяцев 2023 года спрос на официально ввезенные в Россию видеоигры упал в четыре раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».