Состоялся релиз игры «Человек-паук 2» для PlayStation 5 с русской озвучкой
Релиз игры «Человек-паук 2» (Marvel's Spider-Man 2) на PlayStation 5 состоялся 20 октября. Экшн доступен с полной русской локализацией.
Главными героями игры являются сразу два «паука»: Питер Паркер и Майлз Моралес. Дуэт супергероев будет противостоять преступности Нью-Йорка.
В списке злодеев, с которыми предстоит сразиться Паркеру и Моралесу, значатся Крейвен-охотник, Ящер, Песочный человек, Мистерио и Веном. Стоит также отметить расширенную карту города, а также возможность летать при помощи паутинных крыльев.
Ранее в Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр заявили, что за первые шесть месяцев 2023 года спрос на официально ввезенные в Россию видеоигры упал в четыре раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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