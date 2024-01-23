Состоялся предпоказ фильма «Мастер и Маргарита»
В кинотеатре «Октябрь» в Москве 23 января состоялся пресс-показ фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», пишет газета «Известия».
Сюжет картины отличается от литературного первоисточника. Фильм является авторской интерпретацией произведения Михаила Булгакова.
Главные роли исполнили Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита) и Август Диль (Воланд). В прокате лента стартует 25 января.
Фильм стал третьей экранизацией одноименного романа.
Самой покупаемой бумажной книгой в 2023 году стала «Мастер и Маргарита». Продано 65 тысяч экземпляров романа, отмечает «Радиоточка НСН».
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