Состоялся предпоказ фильма «Мастер и Маргарита»

В кинотеатре «Октябрь» в Москве 23 января состоялся пресс-показ фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», пишет газета «Известия».

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Сюжет картины отличается от литературного первоисточника. Фильм является авторской интерпретацией произведения Михаила Булгакова.

Главные роли исполнили Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита) и Август Диль (Воланд). В прокате лента стартует 25 января.

Фильм стал третьей экранизацией одноименного романа.

Самой покупаемой бумажной книгой в 2023 году стала «Мастер и Маргарита». Продано 65 тысяч экземпляров романа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба «Атмосфера кино»
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