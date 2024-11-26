Состоялась церемония гашения почтовой марки в честь 100-летия Театра сатиры

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в церемонии также приняли участие заслуженный артист России Андрей Анкудинов и актриса Театра сатиры Любовь Козий.

Изначально театр открылся 1 октября 1924 года в подвальном помещении дома № 10 в Большом Гнездниковском переулке. В 1927 году открылся филиал на Старой Триумфальной площади (1-я Брестская улица). В 1951 году трупа переместилась в здание на Малой Бронной, в 1963 переехала на Ленинградский проспект. В нынешнем здании театр сатиры обосновался в 1965 году. Изначально помещение в 1911 году построили для конного цирка братьев Никитиных, затем сюда въехал Московский мюзик-холл, потом Театр оперетты.

