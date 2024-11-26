Состоялась церемония гашения почтовой марки в честь 100-летия Театра сатиры
Гашение почтовой марки по случаю векового юбилея Московского академического театра сатиры состоялось во вторник, 26 ноября. Торжественную церемонию провели на основной сцене здания на Триумфальной площади (в 1935-1992 годах — площадь Маяковского)
Коллекционный тираж специального знака почтовой оплаты с изображением исторического здания театра выпустили Почта России и акционерное общество «Марка». В ходе мероприятия художественный руководитель Сатиры, народный артист России Евгений Герасимов поставил на марку особую печать. Она свидетельствует, что тираж относится к коллекционным раритетам.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в церемонии также приняли участие заслуженный артист России Андрей Анкудинов и актриса Театра сатиры Любовь Козий.
Изначально театр открылся 1 октября 1924 года в подвальном помещении дома № 10 в Большом Гнездниковском переулке. В 1927 году открылся филиал на Старой Триумфальной площади (1-я Брестская улица). В 1951 году трупа переместилась в здание на Малой Бронной, в 1963 переехала на Ленинградский проспект. В нынешнем здании театр сатиры обосновался в 1965 году. Изначально помещение в 1911 году построили для конного цирка братьев Никитиных, затем сюда въехал Московский мюзик-холл, потом Театр оперетты.
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