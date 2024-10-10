Состоялась премьера клипа на песню «Земля» Тоси Чайкиной и «Три дня дождя»

Кавер на композицию группы «Маша и медведи» был записан специально для саундтрека к международной экшн-драме «Амура», премьера которой состоялась 1 октября в онлайн-кинотеатре KION.

Ранее солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов рассказал корреспонденту НСН о том, что перед исполнителями стояла задача сделать хорошую песню, подходящую к атмосфере сериала, потому в песню добавили азиатский вайб.

