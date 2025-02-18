Соседи Пугачевой и Галкина готовят коллективную жалобу

Жители бараков деревни Грязь в Подмосковье пожаловались на ржавую воду, которая начала течь из кранов после отъезда из замка певицы Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Их слова приводит NEWS.ru.

По словам жителей, они готовят коллективную жалобу и уже собрали 59 подписей.