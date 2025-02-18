Соседи Пугачевой и Галкина готовят коллективную жалобу

Жители бараков деревни Грязь в Подмосковье пожаловались на ржавую воду, которая начала течь из кранов после отъезда из замка певицы Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Их слова приводит NEWS.ru.

По словам жителей, они готовят коллективную жалобу и уже собрали 59 подписей.

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Женщина, проживающая в деревне Грязь, уточнила, что ее смесители в ванной, а также стены и душевая покрылись ржавчиной.

Также соседи знаменитостей вынуждены закупать бутилированную воду, так как установленные фильтры не помогают.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что у Галкина не забрали собственность в России, так как у него могли остаться связи в высших кругах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Максим ГалкинАлла Пугачева

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