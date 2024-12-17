«Соответствует духу!»: В Петербурге назвали праздником начало вещания Радио JAZZ

В Северной столице России так популярен джаз, поскольку его некоторая грусть идеально коррелирует с общим настроением города, заявил НСН Александр Траугот.

Джаз занимает огромное место в жизни Санкт-Петербурга, поэтому запуск вещания Радио JAZZ станет праздником для всех культурных людей. Об этом НСН рассказал легендарный петербургский художник Александр Траугот.

В культурной столице России Санкт-Петербурге начало свое вещание Радио JAZZ. Петербург живет насыщенной джазовой жизнью, все желающие ежедневно могут послушать его в живую, посетить различные тематические концерты и мероприятия. Также Петербург – единственный город, который имеет свою джазовую филармонию. Траугот отметил, что несколько печальное настроение джаза соответствует духу Петербурга, а запуск Радио JAZZ, безусловно, порадует культурную элиту города.

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«Джаз занимает очень крупное место в жизни Санкт-Петербурга. В Петербурге еще в старое время проживало очень много талантливых джазовых музыкантов. Один из них, Фридман, был моим другом. Он стал священником, от джаза перешел в религию. Настолько серьезные были эти джазисты, очень талантливые. К сожалению, многие уехали, многие уже умерли. Вообще джаз - это очень широкое понятие. Я считаю, что Шостакович много взял от джаза. И вообще некоторая грусть джаза соответствует духу Петербурга. Запуск радиостанции Радио JAZZ в Санкт-Петербурге, конечно, будет праздником для всех культурных людей. Очень рад этому событию», - поделился он.

Ранее в пресс-службе Радио JAZZ рассказали, что с 5 декабря Саша Магерова и бэнд JazzPlay откроют серию зимних концертов в рамках проекта «Джаз на воде», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Руслан Шамуков
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