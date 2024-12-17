«Соответствует духу!»: В Петербурге назвали праздником начало вещания Радио JAZZ

Джаз занимает огромное место в жизни Санкт-Петербурга, поэтому запуск вещания Радио JAZZ станет праздником для всех культурных людей. Об этом НСН рассказал легендарный петербургский художник Александр Траугот.

В культурной столице России Санкт-Петербурге начало свое вещание Радио JAZZ. Петербург живет насыщенной джазовой жизнью, все желающие ежедневно могут послушать его в живую, посетить различные тематические концерты и мероприятия. Также Петербург – единственный город, который имеет свою джазовую филармонию. Траугот отметил, что несколько печальное настроение джаза соответствует духу Петербурга, а запуск Радио JAZZ, безусловно, порадует культурную элиту города.