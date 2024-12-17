«Соответствует духу!»: В Петербурге назвали праздником начало вещания Радио JAZZ
В Северной столице России так популярен джаз, поскольку его некоторая грусть идеально коррелирует с общим настроением города, заявил НСН Александр Траугот.
Джаз занимает огромное место в жизни Санкт-Петербурга, поэтому запуск вещания Радио JAZZ станет праздником для всех культурных людей. Об этом НСН рассказал легендарный петербургский художник Александр Траугот.
В культурной столице России Санкт-Петербурге начало свое вещание Радио JAZZ. Петербург живет насыщенной джазовой жизнью, все желающие ежедневно могут послушать его в живую, посетить различные тематические концерты и мероприятия. Также Петербург – единственный город, который имеет свою джазовую филармонию. Траугот отметил, что несколько печальное настроение джаза соответствует духу Петербурга, а запуск Радио JAZZ, безусловно, порадует культурную элиту города.
«Джаз занимает очень крупное место в жизни Санкт-Петербурга. В Петербурге еще в старое время проживало очень много талантливых джазовых музыкантов. Один из них, Фридман, был моим другом. Он стал священником, от джаза перешел в религию. Настолько серьезные были эти джазисты, очень талантливые. К сожалению, многие уехали, многие уже умерли. Вообще джаз - это очень широкое понятие. Я считаю, что Шостакович много взял от джаза. И вообще некоторая грусть джаза соответствует духу Петербурга. Запуск радиостанции Радио JAZZ в Санкт-Петербурге, конечно, будет праздником для всех культурных людей. Очень рад этому событию», - поделился он.
Ранее в пресс-службе Радио JAZZ рассказали, что с 5 декабря Саша Магерова и бэнд JazzPlay откроют серию зимних концертов в рамках проекта «Джаз на воде», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае чиновника казнили за хищение и взятки на $426 млн
- Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%
- Начальника штаба армии арестовали в Южной Корее
- Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года
- «Работал бесстрашно»: Захарова отреагировала на гибель начальника войск РХБЗ
- Киркоров рассказал, что на съемках фильма его укусила выдра
- В ДТП с грузовиком под Ульяновском погибли пять человек
- СК подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в Москве
- Посольство США в Вануату получило повреждения из-за землетрясения
- АТОР: Отказ Турции от all inclusive в отелях может грозить катастрофой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru