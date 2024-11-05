Sony работает над фильмом про спецагента Венома
Sony Pictures планирует снять боевик про спецагента Венома, сообщил инсайдер Дэниел Рихтман.
По его данным, проект находится на ранней стадии разработки. Пока неизвестно, когда фильм появится на экранах. Состав съемочной группы также не раскрывается. Известно лишь, что проект получил название «Агент Веном».
Спецагент Веном появился в 2011 году в 654-м выпуске «Удивительного Человека-паука» и получил сольную серию комиксов.
Ранее стало известно, что австралийская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в фильме Греты Гервиг «Барби», 17 октября родила первенца, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru