«Наруто» и «Атака титанов»: В РФ назвали самый популярный жанр комиксов
Самым популярным жанром комиксов среди россиян стала японская манга, например, «Атака титанов», «Наруто» и «One Piece», сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследования Дзена.
На втором месте расположились супергеройские комиксы студий Marvel и DC - «Человек-паук», «Мстители», «Бэтмен». Вторую строчку с ними поделили отечественные комиксы «Майор Гром» от Bubble. На третьем месте — комиксы по известным фильмам, сериалам и видеоиграм, такие как «Гарри Поттер», Minecraft, Genshin Impact, «Ведьмак» и «Гравити Фолз».
Ранее стало известно, что порядка 69% опрошенных россиян читали фанфики, основанные на кино или сериалах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru