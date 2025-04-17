Sony приступила к работе над пятой частью фильма «Плохие Парни»
Кинокомпания Sony уже работает над фильмом «Плохие Парни 5». Об этом в интервью Entertainment Tonight заявил исполнитель одной из главных ролей, американский актёр Мартин Лоуренс.
Артист, сыгравший в предыдущих четырёх частях детектива Маркуса Бёрнетта, рассказал, что ещё не обсуждал играющим детектива Майка Лоури актёром Уиллом Смитом идеи для продолжения, но студия уже говорит с ними на тему продолжения.
«Пока зрители хотят видеть «Плохих Парней», мы сможем их выпускать... Я думаю, мы должны дать вам пять», - заключил Лоуренс.
Ранее Уилл Смит подтвердил работу над сиквелом фильма «Я — легенда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд встал на сторону главы Wildberries Татьяны Ким в деле о разводе
- Sony приступила к работе над пятой частью фильма «Плохие Парни»
- ЦБ РФ: Большинство граждан выбрали полный самозапрет на кредиты
- Глава РПЛ пообещал лично разобраться в скандале с ФК «Химки»
- Представители США начали переговоры с Макроном в Париже
- Песков: Президент РФ не давал новых указаний по мораторию на удары
- Группа Uma2rman анонсировала трибьют в честь своего совершеннолетия
- Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
- Книжный союз отреагировал на предложение ввести квоты на детскую литературу
- Шаман назвал Крещение Руси важнейшей датой в российской истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru