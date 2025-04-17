Sony приступила к работе над пятой частью фильма «Плохие Парни»

Артист, сыгравший в предыдущих четырёх частях детектива Маркуса Бёрнетта, рассказал, что ещё не обсуждал играющим детектива Майка Лоури актёром Уиллом Смитом идеи для продолжения, но студия уже говорит с ними на тему продолжения.

«Пока зрители хотят видеть «Плохих Парней», мы сможем их выпускать... Я думаю, мы должны дать вам пять», - заключил Лоуренс.

Ранее Уилл Смит подтвердил работу над сиквелом фильма «Я — легенда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».