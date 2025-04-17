Sony приступила к работе над пятой частью фильма «Плохие Парни»

Кинокомпания Sony уже работает над фильмом «Плохие Парни 5». Об этом в интервью Entertainment Tonight заявил исполнитель одной из главных ролей, американский актёр Мартин Лоуренс.

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Артист, сыгравший в предыдущих четырёх частях детектива Маркуса Бёрнетта, рассказал, что ещё не обсуждал играющим детектива Майка Лоури актёром Уиллом Смитом идеи для продолжения, но студия уже говорит с ними на тему продолжения.

«Пока зрители хотят видеть «Плохих Парней», мы сможем их выпускать... Я думаю, мы должны дать вам пять», - заключил Лоуренс.

Ранее Уилл Смит подтвердил работу над сиквелом фильма «Я — легенда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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