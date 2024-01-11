Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина
Президент РФ Владимир Путин заявил, что смерть художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина – это «тяжёлая, невосполнимая утрата» не только для отечественной культуры, но и для всей страны, сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме, адресованной родным и близким актёра, глава государства назвал его настоящим творцом и созидателем, хранившим «легендарные традиции русского классического театра».
Путин указал, что благодаря беззаветному служению избранному делу, а также внутреннему достоинству и порядочности, артист снискал «высочайшее признание и поистине всенародную любовь».
«Юрия Мефодьевича Соломина больше нет с нами, но остались его замечательные творческие работы и светлая память об этом талантливом, удивительно доброжелательном человеке», - заключил российский лидер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина, отметив, что многогранный талант артиста нашёл воплощение во множестве ролей, покоривших миллионы зрителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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