Солист оперного театра в Челябинске скончался от коронавируса

Солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Павел Локшин скончался от последствий коронавируса. Об этом написали представители театра на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Певцу был 31 год. Отмечается, что он скончался еще 14 октября. «Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким!», - написано в сообщении.

Певец выступал в театре с 2014 года. Ему принадлежали басовые партии в спектаклях «Жизнь за царя», «Фауст», «Князь Игорь» и многих других.

Ранее в России были установлены новые антирекорды по числу заболевших и умерших пациентов с COVID-19. В оперштабе подтвердили, что за сутки в стране подтвердили 32 196 новых случаев, а также 999 летальных исходов.

