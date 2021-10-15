Солист оперного театра в Челябинске скончался от коронавируса
Солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Павел Локшин скончался от последствий коронавируса. Об этом написали представители театра на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Певцу был 31 год. Отмечается, что он скончался еще 14 октября. «Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким!», - написано в сообщении.
Певец выступал в театре с 2014 года. Ему принадлежали басовые партии в спектаклях «Жизнь за царя», «Фауст», «Князь Игорь» и многих других.
Ранее в России были установлены новые антирекорды по числу заболевших и умерших пациентов с COVID-19. В оперштабе подтвердили, что за сутки в стране подтвердили 32 196 новых случаев, а также 999 летальных исходов.
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