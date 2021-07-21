«Sold Out» покажут осенью
Первый российский музыкальный многосерийный фильм в стиле драмеди «Sold Out» осенью выйдет на видеосервисе Premier.
Лента рассказывает о жизни молодого рэпера и его окружения. Внешне – это успешная махина шоу-бизнеса, но внутри большая дисфункциональная семья, которая переживает сложные времена.
В камео снялись звезды российской музыкальной индустрии, среди которых группа «Би-2», Хамиль из «Касты», Thomas Mraz, Ram, Лигалайз, Карандаш, «Тима ищет свет», рэпер Lizer, МС Сенечка, Alizade (Ася Ализаде), участник группы «Каспийский Груз» Анар Зейналов, «Недры», Жак Энтони, Эльвира Т, Polina, Sapa13, основатель группы «Красное дерево» Михаил Краснодеревщик, Goody, Kruch, Lil Kate и др.
Роль молодого рэпера исполнил Глеб Калюжный.
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