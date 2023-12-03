Сокуров сообщил о завершении карьеры и высказался об эмиграции

Сокуров рассказал, что не работает над новыми проектами. По словам режиссера, его профессиональная карьера в связи с отказом в прокате «Сказки» завершена. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

Покидать Россию режиссер отказался.

«Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?», - цитирует Сокурова РБК.

В Москве 19 ноября прошел закрытый показ фильма «Сказка». Картина повествует о событиях Второй мировой войны и поднимает вопросы о роли личности в истории и ответственности политических лидеров, отмечает «Радиоточка НСН».

