Сокуров рассказал, что обсудил с Путиным проблемы «Ленфильма»
Режиссер, народный артист Александр Сокуров обратился к президенту Владимиру Путину в связи с непростой экономической ситуацией на петербургской киностудии «Ленфильм». Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
По словам Сокурова, студию пытаются спасти, но этого сложно добиться без помощи государства.
«Когда Владимир Владимирович [Путин] был в Петербурге на вечере памяти Анатолия Александровича Собчака, я лично доложил о ситуации, которую надо помочь разрешить», - отметил режиссер.
«Ленфильм» переживает сложный с экономической точки зрения период. Также на студии сменилось несколько генеральных директоров за последние пять лет, многие причастные к проекту борются за его выживание. По словам режиссера, он говорил Путину о проблемах киностудии три или четыре раза. Сокуров выразил надежду на поддержку главы государства, при этом задавшись вопросом, сможет ли президент найти для этого время.
Ранее руководство «Ленфильма» покинул режиссер и продюсер Федор Бондарчук, напоминает 360.ru. После этого Союз кинематографистов Санкт-Петербурга призвал передать киностудию в ведение городского Комитета по культуре. Александр Сокуров в беседе с НСН отмечал, что передача «Ленфильма» городу бессмысленна: студия брошена на произвол судьбы уже несколько лет, власти не хотят заниматься вопросами кинематографа. При этом московской студии «Мосфильм» не нужен дополнительный конкурент. По мнению режиссера, готовится ликвидация «Ленфильма».
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