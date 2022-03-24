Роднянский: В 2022 году «Кинотавра» не будет

Отмечается, что он будет перенесен на период после окончания текущей геополитической ситуации. Роднянский подчеркнул, что тогда кинематографисты смогут вернуться к производству фильмов, осмыслив все произошедшее в стране и мире.

Ранее стало известно, что Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесли на вторую половину 2022 года из-за многочисленных отказов иностранных участников и гостей приехать в Москву в апреле.