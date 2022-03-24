Роднянский: В 2022 году «Кинотавра» не будет

Открытый российский фестиваль «Кинотавр», который планировалось провести осенью 2022 года в Сочи, отменен. Об этом рассказал президент смотра Александр Роднянский.

Фестиваль Пикник «Афиши» больше не будет проводиться

Отмечается, что он будет перенесен на период после окончания текущей геополитической ситуации. Роднянский подчеркнул, что тогда кинематографисты смогут вернуться к производству фильмов, осмыслив все произошедшее в стране и мире.

Ранее стало известно, что Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесли на вторую половину 2022 года из-за многочисленных отказов иностранных участников и гостей приехать в Москву в апреле.

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