Роднянский: В 2022 году «Кинотавра» не будет
Открытый российский фестиваль «Кинотавр», который планировалось провести осенью 2022 года в Сочи, отменен. Об этом рассказал президент смотра Александр Роднянский.
Отмечается, что он будет перенесен на период после окончания текущей геополитической ситуации. Роднянский подчеркнул, что тогда кинематографисты смогут вернуться к производству фильмов, осмыслив все произошедшее в стране и мире.
Ранее стало известно, что Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесли на вторую половину 2022 года из-за многочисленных отказов иностранных участников и гостей приехать в Москву в апреле.
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