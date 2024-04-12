Сокуров представил новую версию фильма «Солнце»

Режиссер Александр Сокуров в Санкт-Петербурге представил новую редакцию своего фильма «Солнце» об императоре Японии Хирохито, пишет ТАСС.

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В новую версию добавлены сцены, которые не вошли в первую версию. Также переосмыслен монтаж, повышено качество изображения, рассказал Сокуров.

«Важно продлить жизнь фильма для новых поколений, чтобы он не отставал в качестве при развитии технологий», - сказал режиссер.

Фильм «Солнце» вышел в прокат в 2005 году. События картины охватывают время незадолго до капитуляции Японии во Второй мировой войне и после нее, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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