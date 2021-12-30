«Соколиный глаз» стал самым жестоким сериалом Marvel

Сериал «Соколиный глаз» стал самым жестоким из всех многосерийных фильмов, снятых студии Marvel, сообщает ScreenRant.

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По данным издания, от стрел супергероев Клинта Бартона и его подопечной Кейт Бишоп погибли от 50 до 55 человек. Отмечается, что аналитики не брали в рассчёт попадания в конечности.

Таким образом сольник Клинта Бартона побил рекорд фильма «Железный человек», в котором Тони Старк, сыгранный Робертом Дауни-младшим, убил около 35 персонажей.

Сериал «Соколиный глаз» рассказывает о приключениях супергероя Клинта Бартона, которого сыграл Джереми Реннер. В роли его ученицы Кейт Бишоп снялась актриса Хейли Стайнфелд.

Ранее создатели популярного сериала «Ход королевы» заявили, что не намерены снимать продолжение проекта.

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ФОТО: www.kinopoisk.ru
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