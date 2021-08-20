София Ротару прибыла в Сочи на «Новую волну – 2021»

Украинская исполнительница София Ротару приехала на открытие музыкального фестиваля «Новая волна – 2021», который проходит в Сочи, говорится в видео на официальной странице артистки.

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Среди прочих песен она исполнила новую композицию «Сердце размером с солнце», которая вышла в 2020 году. Российский композитор Игорь Крутой лично пригласил Ротару.

24 августа певица примет участие в концерте на «Олимпийском» ко Дню независимости Украины.

Ранее Крутой заявил, что в 2021 году организаторы мероприятия испытывают финансовые трудности.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
ТЕГИ:МузыкантыСочи
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