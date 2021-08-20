София Ротару прибыла в Сочи на «Новую волну – 2021»
Украинская исполнительница София Ротару приехала на открытие музыкального фестиваля «Новая волна – 2021», который проходит в Сочи, говорится в видео на официальной странице артистки.
Среди прочих песен она исполнила новую композицию «Сердце размером с солнце», которая вышла в 2020 году. Российский композитор Игорь Крутой лично пригласил Ротару.
24 августа певица примет участие в концерте на «Олимпийском» ко Дню независимости Украины.
Ранее Крутой заявил, что в 2021 году организаторы мероприятия испытывают финансовые трудности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Ливни затопили участок трассы Новороссийск - Керчь
- София Ротару прибыла в Сочи на «Новую волну – 2021»
- Названа вероятная причина переноса запуска «Союза» со спутниками OneWeb
- Назван способ превратить Марс во вторую Землю
- Зеленский считает, что «Северный поток-2» похож на плохой фильм
- ДТП в Екатеринбурге: один человек погиб и один пострадал
- Геймеры заявили о способе играть в PlayStation бесплатно
- Данко не поверил в болезнь певицы МакSим
- В России может подорожать вино из-за владельцев виноградников
- С «Байконура» запустят 34 спутника OneWeb
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru