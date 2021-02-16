Собянин значительно расширил круг участников проекта «Музеи – детям»
Круг участников проекта «Музеи - детям» значительно расширился. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. За три года участие в нем приняли более 750 тыс. ребят.
Бесплатно посещать музеи и выставочные залы смогут учащихся негосударственных учебных заведений. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Проект мэра «Музеи - детям» стартовал в 2017 году, московские школьники могут бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов. В их числе также частные музеи: Еврейский музей и центр толерантности, музей «Огни Москвы» и другие.
С августа 2018 года школы могут подать заявку в ГУП «Мосгортранс» на бесплатную перевозку групп школьников в музеи.
Ранее из-за пандемии коронавируса работа музеев в Москве была ограничена, а с 22 января ограничения на работу сняты, в том числе в рамках проекта «Музеи - детям».
Для того, чтобы бесплатно попасть в музей, школьникам и студентам колледжей необходимо приложить социальную карту или карту «Москвенок» к считывающему устройству в кассе музея.
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