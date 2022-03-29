Собянин: За 11 лет в Москве отреставрировано почти 1800 памятников архитектуры
В Москве в 2021 году продолжилась реализация самой крупной в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всего за последние 11 лет в Москве были отреставрированы 1 797 объектов культурного наследия. Отмечается, что работы по реставрации велись на 620 объектах. На сегодняшний день на 249 из них реставрация завершена.
Подчеркивается, что реставрация памятников в столице осуществляется за счет средств городского и федерального бюджетов, а также за счет частных инвесторов и меценатов.
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