Ефимов: Москва вводит новые меры поддержки застройщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин в комплексе мер по поддержке застройщиков предусмотрел введение отсрочки на предоставление банковской гарантии для тех их них, кто меняет вид разрешенного использования земельных участков. Об этом подробно рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Согласно закону, при смене вида использования участка застройщик должен внести соответствующие выплаты в городской бюджет. Сумма зависит от расположения участка и разницы в кадастровой стоимости до и после преобразования правового статуса. 98% застройщиков вносят средства в рассрочку.
«В данном случае необходимо подтвердить последующие выплаты. И если раньше банковская гарантия была непременным условием для заключения соглашения с городом, то сейчас такое обязательство банка можно предоставить в течение полугода», - объяснил Ефимов.
Для получения отсрочки инвесторам необходимо подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в Департамент городского имущества. Разрешение на отсрочку может быть выдано в течение 30 дней.
По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, отсрочка предоставления банковской гарантии поможет сократить издержки инвесторов на оплату изменения вида разрешенного использования городской земли: полугодовой тайм-аут позволит им без заморозки строительных работ выбрать то финансовое учреждение, которое предоставит максимально комфортные условия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Из-за землетрясения в Якутии произошло обрушение на шахте
- СМИ: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных сайтов
- Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей
- Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами
- Клишас усомнился в перспективах расследования ООН случаев пыток пленных на Украине
- Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире
- В России предложили ограничить сбор персональных данных детей в интернете
- Бизнес-омбудсмен Титов предложил отменить НДС для туристических компаний
- В Приморье сел на мель сахалинский сухогруз
- Российские военные эвакуировали из Херсона 148 граждан Турции и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru