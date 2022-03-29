Ефимов: Москва вводит новые меры поддержки застройщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в комплексе мер по поддержке застройщиков предусмотрел введение отсрочки на предоставление банковской гарантии для тех их них, кто меняет вид разрешенного использования земельных участков. Об этом подробно рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно закону, при смене вида использования участка застройщик должен внести соответствующие выплаты в городской бюджет. Сумма зависит от расположения участка и разницы в кадастровой стоимости до и после преобразования правового статуса. 98% застройщиков вносят средства в рассрочку.

«В данном случае необходимо подтвердить последующие выплаты. И если раньше банковская гарантия была непременным условием для заключения соглашения с городом, то сейчас такое обязательство банка можно предоставить в течение полугода», - объяснил Ефимов.

Для получения отсрочки инвесторам необходимо подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в Департамент городского имущества. Разрешение на отсрочку может быть выдано в течение 30 дней.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, отсрочка предоставления банковской гарантии поможет сократить издержки инвесторов на оплату изменения вида разрешенного использования городской земли: полугодовой тайм-аут позволит им без заморозки строительных работ выбрать то финансовое учреждение, которое предоставит максимально комфортные условия.

