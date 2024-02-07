Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Правительство Москвы выделило грант на проведение Московского международного кинофестиваля в апреле 2024 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта из городского бюджета на проведение события. В этом году оно запланировано на 19–26 апреля.

Впервые фестиваль состоялся в 1935 году под председательством режиссера Сергея Эйзенштейна. С 1959 года его проводили один раз в два года. С 2000 года мероприятие стало ежегодным. На данный момент президентом фестиваля является глава Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков.

В минувшем 2023 году на 45-м Московском международном кинофестивале представили 248 фильмов из 64 стран мира. Киносеансы посетили более 38 тысяч зрителей.

