Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля
Правительство Москвы выделило грант на проведение Московского международного кинофестиваля в апреле 2024 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта из городского бюджета на проведение события. В этом году оно запланировано на 19–26 апреля.
Впервые фестиваль состоялся в 1935 году под председательством режиссера Сергея Эйзенштейна. С 1959 года его проводили один раз в два года. С 2000 года мероприятие стало ежегодным. На данный момент президентом фестиваля является глава Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков.
В минувшем 2023 году на 45-м Московском международном кинофестивале представили 248 фильмов из 64 стран мира. Киносеансы посетили более 38 тысяч зрителей.
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