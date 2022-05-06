Собянин утвердил пакет мер по поддержке столичной киноиндустрии

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пакет мер по поддержке кинематографа. Об этом сообщила пресс-служба московского мэра и правительства.



«Правительство Москвы утвердило пакет мер по поддержке городских кинотеатров, стимулированию организации киносъемок в городе и поддержке талантливых студентов, изучающих киноискусство», - отметили в пресс-службе после заседания городского правительства.



Так, в рамках мер поддержки основные сети кинотеатров Москвы получат гранты на продвижение и рекламу отечественного кино и завлечение аудитории. В сетях насчитывается 690 кинозалов, которые ответственны за 80% кинопроката в столице. Они дают рабочие места 5,6 тысячи человек.



В рамках комплекса мер компании смогут вернуть 25% затрат на аренду городских площадок для киносъемок, на это будет выделено 300 млн рублей из городского бюджета. В правительстве рассчитывают на усиление привлекательности Москвы для производства кинофильмов.



Первые пять кинокомпаний, которые создадут картины в новом городском кинопарке около деревни Юрово в ТиНАО, получат гранты в размере 10 млн рублей каждый. В правительстве считают что типовые декорации, такие как дома, избы, «поля сражений» можно будет многократно использовать в разных фильмах, что «существенно удешевит съемки по сравнению с использованием одноразовых конструкций».

