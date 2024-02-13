Собянин: Театры Москвы показали более 23 тысяч спектаклей в прошлом году
Мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в 2023 году московские театры и концертные залы посетили более 7,2 млн человек, что является рекордом за последние четыре года.
Он отметил, что зрителей привлекает комфорт современных театральных пространств, чего удалось достичь благодаря ремонту и закупке нового современного оборудования - за последнее 10-летие обновили 70% всех зданий.
По его словам градоначальника, также большую роль играет разнообразный репертуар - в 2023 году в Москве прошло больше 23 тысяч спектаклей, в том числе 270 премьерных.
Собянин добавил, что самыми посещаемыми площадками в 2023 году стал Московский концертный зал «Зарядье» и Московский международный Дом музыки.
Ранее Московский театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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