Собянин: Театры Москвы показали более 23 тысяч спектаклей в прошлом году

Он отметил, что зрителей привлекает комфорт современных театральных пространств, чего удалось достичь благодаря ремонту и закупке нового современного оборудования - за последнее 10-летие обновили 70% всех зданий.

По его словам градоначальника, также большую роль играет разнообразный репертуар - в 2023 году в Москве прошло больше 23 тысяч спектаклей, в том числе 270 премьерных.

Собянин добавил, что самыми посещаемыми площадками в 2023 году стал Московский концертный зал «Зарядье» и Московский международный Дом музыки.

Ранее Московский театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

