Собянин: Театры Москвы показали более 23 тысяч спектаклей в прошлом году

Мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в 2023 году московские театры и концертные залы посетили более 7,2 млн человек, что является рекордом за последние четыре года.

Россияне стали чаще ходить на развлекательные мероприятия

Он отметил, что зрителей привлекает комфорт современных театральных пространств, чего удалось достичь благодаря ремонту и закупке нового современного оборудования - за последнее 10-летие обновили 70% всех зданий.

По его словам градоначальника, также большую роль играет разнообразный репертуар - в 2023 году в Москве прошло больше 23 тысяч спектаклей, в том числе 270 премьерных.

Собянин добавил, что самыми посещаемыми площадками в 2023 году стал Московский концертный зал «Зарядье» и Московский международный Дом музыки.

Ранее Московский театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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