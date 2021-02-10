Собянин рассказал о реставрации памятников московской архитектуры

Реставрация порядка 100 памятников архитектуры запланирована в Москве в 2021 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра результатов реставрации здания посольства Бразилии на улице Большая Никитская. Визит мера в посольство совпал с Днем дипломатического работника, который ежегодно отмечается в России 10 февраля.

По словам Собянина, в Москве продолжается беспрецедентная по своим масштабам программа реставрации памятников архитектуры. С 2011 года завершена работа по более 1,5 тыс. объектам культурного наследия.