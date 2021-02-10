Собянин рассказал о реставрации памятников московской архитектуры
Реставрация порядка 100 памятников архитектуры запланирована в Москве в 2021 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра результатов реставрации здания посольства Бразилии на улице Большая Никитская. Визит мера в посольство совпал с Днем дипломатического работника, который ежегодно отмечается в России 10 февраля.
По словам Собянина, в Москве продолжается беспрецедентная по своим масштабам программа реставрации памятников архитектуры. С 2011 года завершена работа по более 1,5 тыс. объектам культурного наследия.
Комплексная реставрация исторического здания на Большой Никитской стартовала в 2015 году. Работы финансировались МИД Бразилии по проекту, разработанному московским проектным бюро «АрКо».
Основное внимание было уделено реставрации фасадов, специалисты вернули им исторический облик. Внутри работы проводились с сохранением всех ценных элементов планировки, была восстановлена художественная отделка, роспись и лепнина. Оригинальным элементом интерьеров особняка считаются обои обеденного зала, появившиеся в 1980-е годы. В основе рисунков - гравюры с видами Рио-де-Жанейро 1820-х годов.
В ходе работ реставраторы уделили внимание историческим предметам интерьера, среди которых шпалера «Пергола с вазами», каминные часы, два комода эпохи Людовика XV, комод из черного дерева с бронзовой инкрустацией, старинные люстры.
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