«Кривая линия» НСН добилась реставрации усадьбы Демидовых в Петербурге
После вмешательства НСН администрацией Ленинградской области принято решение о реставрации памятника архитектуры – усадьбы Демидовых.
Жители городского поселка Тайцы Ленинградской области обратились в проект «Кривая линия» с просьбой помочь им обратить внимание властей на «ужасающее» состояние памятника архитектуры, которое находится под защитой ЮНЕСКО, усадьбы Демидовых.
Как рассказали местные жители, сейчас в усадьбе сорваны окна и двери, сломаны лестницы и течет крыша. В 2019 году усадьбу начали реставрировать, но ремонт закончен не был из-за разногласий с подрядчиками, утверждают жители поселка Тайцы.
Журналисты НСН обратились с официальным запросом к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.
Спустя шесть рабочих дней после запроса НСН, администрация области прислала официальный ответ. В нем говорится, что в конце 1 квартала 2021 года начнутся противоаварийные работы. Планируется замена крыши, установка дверей и окон, ремонт крыльца у главного входа, а также временное ограждение прилегающей территории.
Эти меры будут приняты для защиты здания. А к концу текущего года планируется завершить согласование проекта по реставрации памятника архитектуры.
После ремонта в усадьбе Демидовых будет создан выставочно-досуговый центр, появятся экспозиционные площади, пообещали в администрации Ленинградской области.
Проект НСН «Кривая линия» открыт для обращений ежедневно. Для того, чтобы отправить заявку и рассказать нам о своей проблеме нужно перейти на страницу проекта и заполнить форму. Журналисты НСН получат ваше обращение в течение одной минуты. Самые актуальные обращение будут озвучены в радиоэфирах НСН на аудиторию в три миллиона слушателей.
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