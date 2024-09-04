Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о возможностях для съемок фильмов в Москве, а также об устройстве киноплощадок мегаполиса. Эту информацию он представил по случаю Дня российского кино, который приходится на 27 августа.

Как отметил градоначальник, Москва считается бесспорным лидером отечественного кинопроизводства. В городских локациях снимают 90% российских фильмов. В столице запущен значительный проект «Москва — город кино», благодаря которому, будет создано более 1170 гектаров креативного пространства с элементами разных эпох.

В кинопарке «Москино» прошли съемки около 30 проектов

Для ускорения согласования съемочного процесса в 2018 году в Москве образовали кинокомиссию «Москино». Для помощи в подготовительном периоде съемок год назад запустили Московскую цифровую киноплатформу. В 2019 году началась масштабная модернизация одной из старейших в России киностудии имени Максима Горького. Для неё подготовят новую площадку, помимо существующих двух. Она возникнет на территории бывшего завода ВВНИИМЕТМАШ на Рязанском проспекте. Уже сегодня там функционирует самый крупный в Европе центр костюма и реквизита «Жар-птица», проводятся съёмки.

Кинопарк «Москино» строят в районе Краснопахорский в Троицком административном округе. Согласно планам, он должен стать крупнейшей в мире площадкой для съемок вне павильонов.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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