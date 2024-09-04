Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о возможностях для съемок фильмов в Москве, а также об устройстве киноплощадок мегаполиса. Эту информацию он представил по случаю Дня российского кино, который приходится на 27 августа.

Как отметил градоначальник, Москва считается бесспорным лидером отечественного кинопроизводства. В городских локациях снимают 90% российских фильмов. В столице запущен значительный проект «Москва — город кино», благодаря которому, будет создано более 1170 гектаров креативного пространства с элементами разных эпох.