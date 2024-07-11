В кинопарке «Москино» прошли съемки около 30 проектов

По его словам, в числе снятых в кинопарке проектов – сериалы «По зову сердца», «Пингвины моей мамы» и «ГДР». Среди тех, кто подает заявки на съемки, есть как малобюджетные, так и большие фильмы.

Косенко подчеркнул, что перед кинопарком стоит важная задача – создание натурных площадок.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с НСН отметил, что российская киноиндустрия рада большому количеству фильмов-миллиардеров 2024 года, однако ее подвели картины следующего сегмента, передает «Радиоточка НСН».

