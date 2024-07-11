В кинопарке «Москино» прошли съемки около 30 проектов

Съемки порядка 30 проектов прошли на территории кинопарка «Москино» за время его работы, площадка крайне востребована среди киноделов. Об этом сообщил гендиректор кинопарка Кирилл Косенко, слова которого приводит ТАСС.

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По его словам, в числе снятых в кинопарке проектов – сериалы «По зову сердца», «Пингвины моей мамы» и «ГДР». Среди тех, кто подает заявки на съемки, есть как малобюджетные, так и большие фильмы.

Косенко подчеркнул, что перед кинопарком стоит важная задача – создание натурных площадок.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с НСН отметил, что российская киноиндустрия рада большому количеству фильмов-миллиардеров 2024 года, однако ее подвели картины следующего сегмента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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