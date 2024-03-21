Собянин рассказал о работе городского сервиса «Вместе с культурой»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через сервис «Вместе с культурой» для аренды площадок было организовано больше 25 тысяч культурных мероприятий.
По словам градоначальника, в столице ежедневно проходят тысячи мероприятий. Одной из самых сложных задач организаторов является выбор места проведения. В помощь организаторам культурных мероприятий в Москвы был запущен специальный сервис «Вместе с культурой», с помощью которого любой желающий сможет легко и быстро арендовать площадку под любое событие. Сервис активно развивается. Сейчас доступные площадки есть уже в 120 районах Москвы, включая ТиНАО и Зеленоград.
«Вместе с культурой» помогает артистам, преподавателям, репетиторам, психологам, а с прошлого года и предприниматели. Они проводят лекции, занятия для детей и мастер-классы, представления, творческие вечера и другие мероприятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru