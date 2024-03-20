Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Покажи Москву!»
Прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!» стартовал в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Для участия все желающие должны предложить свой авторский маршрут по городу, заполнив заявку на портале Russpass.Бизнес», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Участники могут выбрать одну из тем: история, культура, спорт, экология, транспорт. Маршрут может быть пешеходным или с использованием разных средств передвижения, важны его уникальность и продуманный сценарий.
Москвичи выберут 12 победителей из каждого административного округа столицы с помощью проекта «Активный гражданин». Экспертное жюри определит еще пять самых креативных маршрутов. Итоги конкурса подведут в конце июля. Победители получат призы от партнеров, а лучшие маршруты разместят на сервисе Russpass.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru