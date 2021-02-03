Собянин рассказал о программе реконструкции старых кинотеатров

Проект реконструкции городских кинотеатров несколько лет назад был выставлен на конкурс, после чего был найден инвестор. Результатом стало то, что один за другим кинотеатры реконструируются, превращаясь в общественные многофункциональные центры.

В частности в центре «Ангара» появились детские площадки, магазины, кафе, сохранен кинопоказ.

Собянин добавил, что киноиндустрия во время пандемии пострадала больше всего, и при первой возможности городские власти снимают ограничения.

На данный момент в Москве действуют ограничения по заполняемости залов в кинотеатрах. Согласно указу мэрии, разрешено заполнять 50% зала.

