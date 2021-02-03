Собянин рассказал о программе реконструкции старых кинотеатров

О программе реконструкции старых кинотеатров рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В среду он посетил многофункциональный общественный центр «Ангара» в Нагорном районе, ставший первым районным центром, созданным в рамках этой городской программы.

По словам градоначальника, подобные старые советские кинотеатры были не востребованы москвичами. Они экономически убыточны. Таким был и центр «Ангара».

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Проект реконструкции городских кинотеатров несколько лет назад был выставлен на конкурс, после чего был найден инвестор. Результатом стало то, что один за другим кинотеатры реконструируются, превращаясь в общественные многофункциональные центры.

В частности в центре «Ангара» появились детские площадки, магазины, кафе, сохранен кинопоказ.

Собянин добавил, что киноиндустрия во время пандемии пострадала больше всего, и при первой возможности городские власти снимают ограничения.

На данный момент в Москве действуют ограничения по заполняемости залов в кинотеатрах. Согласно указу мэрии, разрешено заполнять 50% зала.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КинотеатрыМосква
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