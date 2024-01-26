Собянин рассказал о планах модернизации детских школ искусств

По его словам, десятки тысяч детей и молодых людей занимаются танцами, рисованием, музыкой в 149 колледжах и детских школах искусств, это крупнейшая система в мире. При этом для многих увлечение перерастет в дело всей жизни, убежден мэр. Он добавил, что большинство учреждений появились в 50-80-е годы и позднее в период массовой застройки жилых районов.

Проект «Искусство — детям» стартовал в 2018 году, его цель — создание современных и комфортных условий для творчества в столичных детских школах искусств. Инициатива полностью соответствует задачам нацпроекта «Культура».

В процессе ремонта строители заменили кровлю, входные группы, фасады и так далее. Кроме того, построили три новых здания — для детской школы искусств имени Глинки, детской музыкальной школы в поселке Киевский и детской музыкальной школы имени Листа. Все здания и интерьеры выполнены в едином узнаваемом стиле.

Собянин добавил, что учебные классы и общие зоны стали более эргономичными. Кроме того, в зданиях школ искусств открылись уютные буфеты. Обустроили и прилегающую территорию.

Мэр отметил, что для обучения детей приобретено порядка 13 тысяч музыкальных инструментов и 8,7 тысячи единиц различного учебного и другого оборудования. Будущие художники и скульпторы получили новые мольберты и муфельные печи для обжига глины. Новые балетные станки появились в танцевальных классах. Впервые были приобретены MIDI-клавиатуры и VR-очки. Благодаря проекту «Искусство — детям» ребята могут обучаться саунд-продюсированию и саунд-дизайну, дизайну и анимации, звукорежиссуре, VR-технологиям. Каждый год воспитанники столичных школ искусств получают свыше 9000 наград международных и российских соревнований. Проект «Искусство — детям» продолжит свою работу в 2024 году, пообещал мэр.

В заключение Собянин подчеркнул, что в 2024 году ожидается завершение капремонта пяти зданий — школы искусств имени Калинникова, музыкальных школ имени Лядова, имени Ракова, имени Генделя и музыкальной школы №4. Кроме того, планируется достроить новое здание школы искусств в поселении Московский. Это сделает творчество для детей еще более доступным.

