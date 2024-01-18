Собянин рассказал о необычных направлениях обучения в школах искусств Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичных школах искусств.

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По его словам, у детей в Москве есть много возможностей для раскрытия своих талантов. Градоначальник отметил, что в столичных школах искусств кроме музыки и рисования можно обучаться цирковому и театральному мастерству, а также хореографии.

Градоначальник рассказал о школах, в которых дети могут попробовать себя в качестве актера театра и кино.

На официальном сайте мэра сообщается, что занятия творчеством в столице доступны всем жителям с юного возраста. Всего в Москве работает 149 творческих образовательных учреждений.

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ФОТО: Официальный сайт ДШИ им. А.В. Корнеева
ТЕГИ:ОбучениеДетиМосква

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