Собянин рассказал о необычных направлениях обучения в школах искусств Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичных школах искусств.
По его словам, у детей в Москве есть много возможностей для раскрытия своих талантов. Градоначальник отметил, что в столичных школах искусств кроме музыки и рисования можно обучаться цирковому и театральному мастерству, а также хореографии.
Градоначальник рассказал о школах, в которых дети могут попробовать себя в качестве актера театра и кино.
На официальном сайте мэра сообщается, что занятия творчеством в столице доступны всем жителям с юного возраста. Всего в Москве работает 149 творческих образовательных учреждений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru