Собянин рассказал о новом рекорде посещаемости театров в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом рекорде посещаемости столичных театров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2024 году театральные постановки на площадках в Москве посетили 4,7 млн человек, что на 100 тысяч больше, чем в 2023-м году.

«Это новый рекорд за последние пять лет», - сказал мэр.