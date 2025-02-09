Собянин рассказал о новом рекорде посещаемости театров в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом рекорде посещаемости столичных театров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в 2024 году театральные постановки на площадках в Москве посетили 4,7 млн человек, что на 100 тысяч больше, чем в 2023-м году.
«Это новый рекорд за последние пять лет», - сказал мэр.
Собянин также сообщил, что чаще всего жители и гости города ходили в Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в Театр эстрады и Театр сатиры. К тому же он подчеркнул, что за десять лет в городе было построено и реконструировано свыше 40 театров.
Ранее художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский в пресс-центре НСН заявил, что театральной индустрии в России необходим реальный закон о меценатстве, по которому меценат получал бы денежную прибыль от вложений в проекты сферы искусства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru