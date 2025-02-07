«Три кита в грибнице»: Чем грозит театрам ставка на «чужих» звезд
Александр Лазарев в эфире НСН назвал прекрасной работу над «Романом» с Авериным и Домогаровым, а Антон Яковлев объяснил, какие «грибы» будут расти в «новом старом» Театре Гоголя.
Театр Российской Армии: «Мастера» и три кита
Режиссерским дебютом Александра Лазарева на посту главрежа Театра Российской Армии стал спектакль «Роман» с Максимом Авериным, Александром Балуевым и Александром Домогаровым. При этом в числе главных премьер 100-го сезона Театра Гоголя оказался «Старший сын» в постановке Кирилла Пирогова.
Приглашение звездных актеров и режиссеров из сторонних театров, похоже, становится трендом, в светлых и темных сторонах которого разбирались театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, главный режиссер Театра Российской Армии Александр Лазарев, худрук Театра Гоголя Антон Яковлев и директор этого театра Александр Бочарников.
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Театр Российской Армии в конце января представил премьеру спектакля «Роман» по нетленному «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова. Эта постановка стала режиссерским дебютом Александра Лазарева в качестве главного режиссера этого театра. Актерский состав спектакля впечатлил – в главных ролях Максим Аверин, Александр Балуев и Александр Домогаров.
Лазарев рассказал, как поставить спектакль по знаковой книге и не переругаться при этом с приглашенными звездами.
А.ЛАЗАРЕВ: «Конечно, со звёздами непросто, потому что люди, достигшие некого положения в профессии, уже имеют своё собственное мнение и свой собственный взгляд. Самое главное было договориться в начале пути. Работа с такими большими профессионалами, как Максим Аверин, Александр Балуев и Александр Домогаров прекрасна тем, что с ними необходимо договориться в начале пути, а дальше они уже будут делать сами. Главное понять, что у нас общая точка зрения, общее направление, и то, что мы вместе мыслим в одну сторону. С ними очень легко и здорово. И мы уже вспоминаем этот репетиционный период, работу друг с другом, он был прекрасен. Это было счастливое прикосновение к великому материалу, к профессии. Мы все старые товарищи, это тоже очень важно. Творчество, товарищество и труд – это те три кита, на которых держится искусство».
В своем спектакле Лазарев сконцентрировался на истории Понтия Пилата и Иешуа. Отсюда и название, отсылающее зрителей к роману, который пишет Мастер. Роль Пилата в этой постановке главная. Её исполняют Максим Аверин и Александр Балуев. Они играют поочередно. И каждый раз вдохновенно. При этом никаких переписываний булгаковского текста в спектакле нет, подчеркнул Лазарев.
А.ЛАЗАРЕВ: «Мне не нравится, когда великих мастеров начинают дописывать за них. Когда режиссер начинает считать, что он вдруг стал на какой-то момент умнее, чем большой автор уровня Чехова и Булгакова. Начинают дописывать за них истории, изменять финал или вообще изменять канву и суть... Это неправильно».
М.СИНТИН: «Эти слова дорогого стоят. Сейчас дописывание и переписывание классических произведений стало не просто нормой, а даже неким признаком «мастерства». Это позволяет создателям таких спектаклей находить новые смыслы, которых никогда ранее там не было. Бедные классики, знали бы они, что происходит в наши дни с героями их пьес! Хочется пожелать Александру Лазареву удачи в работе на посту главного режиссера Театра Российской Армии. Одной из проблем, которую придется ему решать - это отсутствие в труппе звёзд, способных собрать зрительный зал. В спектакле «Роман» Аверин, Балуев и Домогаров – приглашенные артисты. Приглашение театрами на ведущие роли известных актеров, имена которых красуются на афишах других самых разных театров, уже стало приметой нового времени. В то же самое время входящие в труппу артисты порой вынуждены довольствоваться небольшими ролями или вообще оставаться без работы».
Театр Гоголя: «Дебют на чужбине»
Тем временем в Московском драматическом театре имени Гоголя недавно прошла премьера спектакля «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова в постановке актера и режиссера «Мастерской Петра Фоменко» Кирилла Пирогова. Главную роль отца Сарафанова исполняет приглашенный артист - Александр Самойленко, известный широкой публике по работам в кино и сериалах.
Режиссерский дебют Пирогова за пределами родного театра оказался очень удачным. Спектакль получился очень светлым и пронзительным. И большая часть успеха связана с удачным выбором актера на главную роль. Самойленко играет гениально, заставляя зрителей то плакать, то смеяться. Спектакль, безусловно, станет украшением репертуара театра, который по большому счету формируется заново.
Художественный руководитель Театра Гоголя Антон Яковлев рассказал, какие «грибы» будут расти в его «грибнице».
А.ЯКОВЛЕВ: «У меня театр новой искренности, так я его позиционирую, при этом форма у нас в театре очень разная. «Старший сын» - это, скорее, реализм. Это замечательно, что у нас есть несколько спектаклей в стилистике реализма, но сам я как режиссер больше тяготею к фантастическому реализму. Скорее, это моя стихия, немножко другой по форме театр. Но разные грибы должны расти в грибнице нашей, поэтому здорово, что он есть и что он случился и что это практически по большому счёту дебют Кирилла Пирогова на чужбине. Получился очень хороший, простой, но очень добрый, искренний и честный спектакль».
Уже в феврале Антон Яковлев представит очередную премьеру, на этот раз в собственной постановке, это спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание». В отличие от «Старшего сына» в этом случае он решил отойти от практики приглашения звезд со стороны и целиком выпустить его усилиями собственной труппы. Яковлев не только насытил за короткие сроки репертуар новыми спектаклями, но и задал вектор, в котором театр будет следовать.
Со своей стороны, директор Театра Гоголя Александр Бочарников объяснил репертуарную политику театра и указал на его зрителя.
А.БОЧАРНИКОВ: «Репертуарная политика нашего театра это сейчас русская и зарубежная классика, основанная на традициях русского психологического театра. Зритель нового старого театра имени Гоголя очень разнообразен. В первую очередь, к нам приходят молодые зрители, в частности, по «Пушкинской карте», при этом у нас также много зрителей и старшего поколения. Спектакли текущего репертуара удовлетворяют вкусам самой широкой зрительской аудитории».
М.СИНТИН: «Ставка на школьников, посещающих театр по «Пушкинской карте», и представителей старшего поколения, конечно, тоже стратегия. Но если руководству театра удастся организовать, к примеру, режиссерские лаборатории для молодых постановщиков, ставить не только классику, но и актуальную, современную драматургию, говорить об интересных молодежи темах, тогда можно будет создать по-настоящему новый театр для молодежи, а за ней в него устремятся и все остальные. Театр – дело молодых».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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