«Три кита в грибнице»: Чем грозит театрам ставка на «чужих» звезд

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Режиссерским дебютом Александра Лазарева на посту главрежа Театра Российской Армии стал спектакль «Роман» с Максимом Авериным, Александром Балуевым и Александром Домогаровым. При этом в числе главных премьер 100-го сезона Театра Гоголя оказался «Старший сын» в постановке Кирилла Пирогова.

Приглашение звездных актеров и режиссеров из сторонних театров, похоже, становится трендом, в светлых и темных сторонах которого разбирались театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, главный режиссер Театра Российской Армии Александр Лазарев, худрук Театра Гоголя Антон Яковлев и директор этого театра Александр Бочарников.

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Театр Российской Армии в конце января представил премьеру спектакля «Роман» по нетленному «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова. Эта постановка стала режиссерским дебютом Александра Лазарева в качестве главного режиссера этого театра. Актерский состав спектакля впечатлил – в главных ролях Максим Аверин, Александр Балуев и Александр Домогаров.

Лазарев рассказал, как поставить спектакль по знаковой книге и не переругаться при этом с приглашенными звездами.

А.ЛАЗАРЕВ: «Конечно, со звёздами непросто, потому что люди, достигшие некого положения в профессии, уже имеют своё собственное мнение и свой собственный взгляд. Самое главное было договориться в начале пути. Работа с такими большими профессионалами, как Максим Аверин, Александр Балуев и Александр Домогаров прекрасна тем, что с ними необходимо договориться в начале пути, а дальше они уже будут делать сами. Главное понять, что у нас общая точка зрения, общее направление, и то, что мы вместе мыслим в одну сторону. С ними очень легко и здорово. И мы уже вспоминаем этот репетиционный период, работу друг с другом, он был прекрасен. Это было счастливое прикосновение к великому материалу, к профессии. Мы все старые товарищи, это тоже очень важно. Творчество, товарищество и труд – это те три кита, на которых держится искусство».

В своем спектакле Лазарев сконцентрировался на истории Понтия Пилата и Иешуа. Отсюда и название, отсылающее зрителей к роману, который пишет Мастер. Роль Пилата в этой постановке главная. Её исполняют Максим Аверин и Александр Балуев. Они играют поочередно. И каждый раз вдохновенно. При этом никаких переписываний булгаковского текста в спектакле нет, подчеркнул Лазарев.

А.ЛАЗАРЕВ: «Мне не нравится, когда великих мастеров начинают дописывать за них. Когда режиссер начинает считать, что он вдруг стал на какой-то момент умнее, чем большой автор уровня Чехова и Булгакова. Начинают дописывать за них истории, изменять финал или вообще изменять канву и суть... Это неправильно».

М.СИНТИН: «Эти слова дорогого стоят. Сейчас дописывание и переписывание классических произведений стало не просто нормой, а даже неким признаком «мастерства». Это позволяет создателям таких спектаклей находить новые смыслы, которых никогда ранее там не было. Бедные классики, знали бы они, что происходит в наши дни с героями их пьес! Хочется пожелать Александру Лазареву удачи в работе на посту главного режиссера Театра Российской Армии. Одной из проблем, которую придется ему решать - это отсутствие в труппе звёзд, способных собрать зрительный зал. В спектакле «Роман» Аверин, Балуев и Домогаров – приглашенные артисты. Приглашение театрами на ведущие роли известных актеров, имена которых красуются на афишах других самых разных театров, уже стало приметой нового времени. В то же самое время входящие в труппу артисты порой вынуждены довольствоваться небольшими ролями или вообще оставаться без работы».

