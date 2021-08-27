Собянин принял решение о поддержке начинающих кинорежиссеров

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оказать финансовую поддержку молодым режиссёрам, снимающим фильмы о столице, сообщает пресс-служба московского правительства.

В ходе встречи с кинематографистами градоначальник заявил, что механизм поддержки кино уже создан и фильмам, в которых рассказывается о прошлом, настоящем и будущем Москвы, выдают гранты. По его мнению, таким же образом можно поддержать и молодых режиссёров.

Глава столицы подчеркнул, что московские власти заинтересованы в том, чтобы о городе рассказывали в кино, и предложил демонстрировать такие фильмы в кинотеатрах «Москино».

Также Собянин поздравил кинематографистов с Днем российского кино и отметил, что кинопроизводство - «не просто эксклюзивная ниша, а важная отрасль экономики».

Кроме того, мэр выразил надежду, что уже в текущем году начнёт использоваться кинопарк для съёмок, расположенный в ТиНАО, где есть возможность не только оставлять декорации и разворачивать большие сцены, но и хранить инвентарь.

«Я надеюсь, что в этом году первые договора по задействованию этой большой площадки будут подписаны, положим начало созданию нового Голливуда», резюмировал Собянин.

