Собянин выделил грант на проведение фестиваля «Спасская башня»

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» получил поддержку мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Постановление о выделении грантов из городского бюджета на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября. Главной площадкой фестиваля по традиции станет Красная площадь. В фестивале планируют принять участие музыкальные коллективы из Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Таиланда.

Россию представят оркестры Минобороны, ФСО, Росгвардии и МЧС. В качестве специального гостя выступит детский ансамбль скрипачей Луганской народной республики.



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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ФестивальСергей СобянинМосква
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