Собянин открыл театр Эстрады после комплексной реставрации

По его словам, в обновлённом театре восстановили несущую способность конструкций, отреставрировали фасады, заменили старые инженерные коммуникации.

В пресс-службе уточнили, что была восстановлена историческая планировка, в зрительном зале и фойе воссоздан паркет из древесины твердых пород, отремонтированы административные и подсобные помещения, появились современные осветительные приборы и светодиодный экран высокого разрешения, установлены новые кресла для зрителей, смонтированы акустические системы раздельного озвучивания.

Обращаясь к художественному руководителю Театра эстрады Геннадию Хазанову Собянин выразил надежду, что театр будет снова «одним из самых лучших, любимых и популярных театров нашей страны, как это было все десятилетия его истории».

Ранее художественный руководитель Московского Театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал «Радиоточке НСН», что после длительной реконструкции театр откроется для зрителей мюзиклом.

