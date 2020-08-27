Собянин открыл единый комплекс хранения имущества театров и музеев
Единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита московских театров и фондов городских музеев открыт в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, создание склада заняло три года.
Градоначальник отметил, что отсутствие подобного помещения снижало эффективность работы учреждений культуры, которые вынуждены были для хранения реквизита снимать дополнительные площади, а также хранить его в театрах, что требовало выделения дополнительных площадей.
Предполагается, что в новом комплексе реквизит можно будет не только хранить, но и реконструировать. Для этого созданы специальные рабочие цеха.
Склад занимает 34 га на Калужском шоссе вблизи деревни Юрово, сообщили НСН в пресс-службе мэра и правительства Москвы. В ближайшее время в новый комплекс будут перемещены оборудование, декорации и реквизит 26 столичных театров.
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