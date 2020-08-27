Собянин открыл единый комплекс хранения имущества театров и музеев

Единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита московских театров и фондов городских музеев открыт в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, создание склада заняло три года.

Градоначальник отметил, что отсутствие подобного помещения снижало эффективность работы учреждений культуры, которые вынуждены были для хранения реквизита снимать дополнительные площади, а также хранить его в театрах, что требовало выделения дополнительных площадей.