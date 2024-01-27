Александринка первой из федеральных театров провела гастроли в Мариуполе

Александринский театр первым из федеральных театров провел гастроли в Мариуполе.

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Так, на сцене Республиканского академического русского драматического театра представили спектакль «Охота жить!».

Директор Александринского театра Сергей Емельянов рассказал ТАСС, что гастроли в Мариуполя являются для театра закономерным продолжением сотрудничества с новыми регионами.

Ранее балетная труппа Большого театра впервые выступила на гастролях в Омане, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Большой театр привез в Оман спектакль «Раймонда» в постановке Юрия Григоровича. В султанат приехали более 100 артистов. С собой они привезли 200 костюмов.

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Фото: mariinsky.ru
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