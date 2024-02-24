Собянин: Более 1,1 млн человек посетили объединение «Музей Москвы»

По его словам, такое количество посетителей стало рекордным с 2012 года. Градоначальник связал этот рекорд с появлением необычных творческих проектов.



Так, на центральной площадке музея на Зубовском бульваре с успехом прошли выставки «Дом моделей. Индустрия образов» – о советских институтах моды, «Куплю гараж» – об отечественном феномене гаражной культуры. Вторая экспозиция будет открыта до 10 марта.

