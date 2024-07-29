«Собиратель душ» с Кейджем показал в России самый успешный старт лета
Фильм ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем заработал в российском прокате за дебютные выходные более 120 млн рублей, что стало рекордом этого лета.
Общие сборы картины составили на сегодняшний день с учетом предпродаж около 125 млн рублей, свидетельствую данные ЕАИС.
Лучшими новинками июня стали мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», собравший 236 млн рублей (в том числе 58 млн рублей за первый уикенд) и фильм «Непослушники» (общие сборы - 217 млн рублей, за первый уикенд - 57 млн рублей).
Лидерами июля пока остаются «Водитель-олигарх» (общие сборы 163 млн рублей, за первый уикенд – 73 млн рублей) и «Не одна дома» (общие сборы 141 млн рублей, за первый уикенд - 42 млн рублей).
Самым успешным зарубежным фильмом, легально вышедшим в российский прокат в 2024 году, является «Министерство неджетльменских дел» Гая Ричи. Общие сборы картины составили в России 438 млн рублей. в том числе 122 млн рублей за первый уикенд, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru