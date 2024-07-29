«Собиратель душ» с Кейджем показал в России самый успешный старт лета

Лучшими новинками июня стали мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», собравший 236 млн рублей (в том числе 58 млн рублей за первый уикенд) и фильм «Непослушники» (общие сборы - 217 млн рублей, за первый уикенд - 57 млн рублей).

Лидерами июля пока остаются «Водитель-олигарх» (общие сборы 163 млн рублей, за первый уикенд – 73 млн рублей) и «Не одна дома» (общие сборы 141 млн рублей, за первый уикенд - 42 млн рублей).

Самым успешным зарубежным фильмом, легально вышедшим в российский прокат в 2024 году, является «Министерство неджетльменских дел» Гая Ричи. Общие сборы картины составили в России 438 млн рублей. в том числе 122 млн рублей за первый уикенд, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

