Собчак призналась, что новая песня Пугачевой довела ее до слез
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новую песню Аллы Пугачевой под названием «Не беспокойся за меня».
Журналист оставила комментарий под клипом на композицию. Видео размещено в соцсетях мужа певицы Максима Галкина (признан иноагентом в РФ).
«Прекрасная песня. Слезы на глазах», - поделилась своим мнением Собчак.
Пугачева выпустила новую песню на собственные стихи в воскресенье, 3 марта. Запись опубликовал в своих соцсетях бывший муж Примадонны Филипп Киркоров. В композиции певица рассказывает, что ей приснился бой, но кто-то спас ее из огня, отмечает «Радиоточка НСН».
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