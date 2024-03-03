Собчак призналась, что новая песня Пугачевой довела ее до слез

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новую песню Аллы Пугачевой под названием «Не беспокойся за меня».

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Журналист оставила комментарий под клипом на композицию. Видео размещено в соцсетях мужа певицы Максима Галкина (признан иноагентом в РФ).

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», - поделилась своим мнением Собчак.

Пугачева выпустила новую песню на собственные стихи в воскресенье, 3 марта. Запись опубликовал в своих соцсетях бывший муж Примадонны Филипп Киркоров. В композиции певица рассказывает, что ей приснился бой, но кто-то спас ее из огня, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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