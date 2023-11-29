Собчак призналась, что не стесняется постельных сцен с участием Богомолова
Журналистка Ксения Собчак рассказала о своем отношении к постельным сценам с участием ее мужа Константина Богомолова.
По словам Собчак, ей задавали вопросы о постельных сценах с участием супруга после премьеры его сериала «Кеша должен умереть».
«Мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с «другими женщинами». Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», - написала журналистка на своей странице в Instagram ( запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной компании Meta).
Собчак и Богомолов поженились в сентябре 2019 года. Для обоих это второй брак.
Премьера сериала «Кеша должен умереть» состоялась в Москве 20 ноября. Фильм рассказывает об архитекторе по имени Кеша, который встречается с несколькими женщинами, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru