Героями нового проекта Богомолова «Голоса страны» смогут стать простые россияне

20 ноября в столице представили сериал «Кеша должен умереть» - новую работу режиссера и художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова. Главную роль исполнил сам Богомолов. По его словам, работа над сериалом шла полтора года. По сюжету женатый архитектор из Москвы Кеша встречается с двумя бывшими супругами. Женщины не подозревают, что делят с главным героем постель по очереди. После того, как Кеша заводит молодую любовницу, жены решают объединиться и отомстить неверному супругу, передает «Радиоточка НСН».

